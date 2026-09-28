Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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28.09.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Comet gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Comet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 355,00 CHF abwärts.
Die Comet-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 355,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'848 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Comet-Aktie ging bis auf 351,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 353,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'157 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Comet-Aktie somit 21,49 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF. Abschläge von 50,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,72 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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