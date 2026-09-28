Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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28.09.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet tendiert am Mittag tiefer
Die Aktie von Comet gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 355,60 CHF.
Die Comet-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 355,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'821 Punkten steht. Die Comet-Aktie sank bis auf 351,40 CHF. Mit einem Wert von 353,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 2'806 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 174,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,72 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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