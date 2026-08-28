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28.08.2026 09:29:00

Comet Aktie News: Comet am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Comet Aktie News: Comet am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Comet gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 345,80 CHF.

Comet
343.32 CHF -1.23%
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Die Comet-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 345,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'326 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Comet-Aktie bis auf 345,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 347,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141 Comet-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 167,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,70 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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