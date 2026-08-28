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28.08.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Comet verbilligt sich am Nachmittag

Comet Aktie News: Comet verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Comet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Comet-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 341,60 CHF.

Comet
343.32 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Comet-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 341,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'289 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Comet-Aktie bis auf 340,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 347,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'080 Comet-Aktien.

Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 24,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 167,00 CHF ab. Abschläge von 51,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Comet dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,70 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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