Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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28.08.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet tendiert am Mittag tiefer
Die Aktie von Comet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Comet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 346,00 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die Comet-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 346,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'301 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Comet-Aktie bei 345,80 CHF. Mit einem Wert von 347,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'724 Comet-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 23,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 167,00 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 51,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 vorlegen. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,70 CHF je Comet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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