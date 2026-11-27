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27.11.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Comet gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 274,40 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,5 Prozent auf 274,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'897 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Comet-Aktie bisher bei 282,00 CHF. Bei 277,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 25'163 Comet-Aktien gehandelt.
Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Am 27.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 183,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,98 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 CHF.
Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Comet veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,20 CHF je Comet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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