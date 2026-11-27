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27.11.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Freitagmittag ins Plus
Die Aktie von Comet gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 279,60 CHF zu.
Das Papier von Comet legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,4 Prozent auf 279,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'878 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Comet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 282,00 CHF zu. Mit einem Wert von 277,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9'924 Comet-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 183,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,23 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 9,20 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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