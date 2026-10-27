Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Um 09:28 Uhr sprang die Comet-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 347,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'503 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Comet-Aktie bei 350,80 CHF. Mit einem Wert von 343,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'455 Comet-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 30,24 Prozent Plus fehlen der Comet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 99,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,02 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 05.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Comet.

Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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