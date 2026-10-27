|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich
Die Aktie von Comet zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 347,20 CHF zu.
Um 09:28 Uhr sprang die Comet-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 347,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'503 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Comet-Aktie bei 350,80 CHF. Mit einem Wert von 343,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'455 Comet-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 30,24 Prozent Plus fehlen der Comet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 99,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,02 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 05.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Comet.
Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,83 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Comet-Aktie
Comet-Aktie springt an: Konzern hebt nach Q3 Prognose für das Gesamtjahr an
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
09:29
|Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Comet Aktie News: Comet am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|SPI-Titel Comet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comet von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
|
20.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Comet-Aktie springt an: Konzern hebt nach Q3 Prognose für das Gesamtjahr an (AWP)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Dienstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Comet Holding AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.