Comet Aktie News: Comet macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 354,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'592 Punkten liegt. Die Comet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 354,80 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 343,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'829 Comet-Aktien.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Comet-Aktie 27,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,02 CHF aus.

Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Comet veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 8,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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