Comet Aktie News: Comet tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:28 Uhr wies die Comet-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 350,60 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'584 Punkten liegt. Die Comet-Aktie zog in der Spitze bis auf 352,00 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 343,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 7'825 Comet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Comet-Aktie derzeit noch 28,98 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 50,29 Prozent sinken.

Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,02 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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