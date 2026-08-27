Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.08.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Vormittag höher
Die Aktie von Comet zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Comet-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 350,60 CHF.
Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 350,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'317 Punkten liegt. Die Comet-Aktie zog in der Spitze bis auf 352,80 CHF an. Bei 350,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 750 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,70 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Comet-Aktie
Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr
Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an
Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
16:29
|Comet Aktie News: Comet macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12:29
|Comet Aktie News: Comet verteuert sich am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Comet Aktie News: Comet am Vormittag höher (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Comet Holding AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.