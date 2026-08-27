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27.08.2026 09:29:00

Comet Aktie News: Comet am Vormittag höher

Comet Aktie News: Comet am Vormittag höher

Die Aktie von Comet zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Comet-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 350,60 CHF.

Comet
347.58 CHF -1.36%
Kaufen Verkaufen

Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 350,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'317 Punkten liegt. Die Comet-Aktie zog in der Spitze bis auf 352,80 CHF an. Bei 350,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 750 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,70 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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