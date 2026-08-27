Comet Aktie News: Comet macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr sprang die Comet-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 345,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'208 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Comet-Aktie bisher bei 353,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 350,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'718 Comet-Aktien den Besitzer.

Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 30,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 167,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,70 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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