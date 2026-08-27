Comet Aktie News: Comet verteuert sich am Donnerstagmittag

Um 12:28 Uhr ging es für das Comet-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 352,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'328 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Comet-Aktie bei 353,00 CHF. Bei 350,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 2'821 Comet-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,39 Prozent. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 110,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,70 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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