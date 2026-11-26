Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 269,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'835 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Comet-Aktie bei 273,00 CHF. Mit einem Wert von 269,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 15'067 Comet-Aktien den Besitzer.

Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Comet-Aktie mit einem Kursplus von 67,61 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 182,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 32,32 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Comet-Aktionäre 0,500 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 05.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Comet.

Von Analysten wird erwartet, dass Comet im Jahr 2026 9,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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