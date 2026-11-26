Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 4,3 Prozent auf 270,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. In der Spitze legte die Comet-Aktie bis auf 271,60 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,00 CHF. Bisher wurden heute 9'853 Comet-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 182,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,57 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,20 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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