Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Nachmittag ins Plus

Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 344,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'484 Punkten steht. Die Comet-Aktie legte bis auf 345,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 331,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'795 Comet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. 31,15 Prozent Plus fehlen der Comet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 174,30 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 49,45 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,02 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Comet im Jahr 2026 8,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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