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26.10.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Montagmittag fester
Die Aktie von Comet zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 339,80 CHF zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Comet zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 339,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'464 Punkten tendiert. Die Comet-Aktie legte bis auf 341,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 331,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'222 Comet-Aktien.
Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,08 Prozent. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie.
Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,02 CHF ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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