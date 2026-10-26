Comet Aktie News: Comet am Montagmittag fester

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Comet zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 339,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'464 Punkten tendiert. Die Comet-Aktie legte bis auf 341,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 331,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'222 Comet-Aktien.

Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,08 Prozent. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie.

Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,02 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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