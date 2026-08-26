Comet Aktie News: Comet am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Die Comet-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 348,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'469 Punkten steht. Die Comet-Aktie sank bis auf 346,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 346,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 912 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Gewinne von 29,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 167,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 52,12 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,70 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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