Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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26.08.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Mittwochnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Comet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Comet-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 345,60 CHF.
Die Comet-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 345,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'488 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Comet-Aktie bisher bei 345,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 346,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'429 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,00 CHF. Mit Abgaben von 51,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Comet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 CHF belaufen.
Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,70 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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