Die Comet-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 268,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'847 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Comet-Aktie bis auf 267,80 CHF. Bei 272,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'361 Comet-Aktien.

Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Comet-Aktie derzeit noch 68,35 Prozent Luft nach oben. Am 25.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 33,28 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 9,20 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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