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25.11.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Comet. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,7 Prozent auf 264,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Comet-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 264,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Die Comet-Aktie sank bis auf 262,20 CHF. Bei 272,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'122 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Bei einem Wert von 179,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2025). Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 47,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Comet.
Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,20 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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