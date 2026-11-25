Um 12:28 Uhr rutschte die Comet-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 271,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'844 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Comet-Aktie ging bis auf 267,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 272,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'575 Comet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.11.2025 (179,20 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 33,92 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 CHF je Aktie ausschütten.

Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,20 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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