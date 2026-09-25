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25.09.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Comet am Nachmittag höher

Comet Aktie News: Comet am Nachmittag höher

Die Aktie von Comet gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,6 Prozent auf 356,60 CHF zu.

Comet
355.64 CHF 2.69%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Comet-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 356,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. Die Comet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 358,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 350,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'728 Comet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,81 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 174,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,12 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Comet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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