Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.09.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Nachmittag höher
Die Aktie von Comet gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,6 Prozent auf 356,60 CHF zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Comet-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 356,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. Die Comet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 358,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 350,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'728 Comet-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,81 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 174,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,12 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Comet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Comet-Aktie
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr
Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
16:29
|Comet Aktie News: Comet am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
12:29
|Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Comet Aktie News: Comet verbilligt sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI steigt zum Start (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Comet Holding AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.