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25.09.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Mittag freundlich

Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von Comet gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Comet-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 354,00 CHF zu.

Comet
354.34 CHF 2.32%
Kaufen Verkaufen

Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 354,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'803 Punkten notiert. In der Spitze legte die Comet-Aktie bis auf 358,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 350,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'591 Comet-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Comet-Aktie 27,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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