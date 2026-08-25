Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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25.08.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Dienstagnachmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Comet. Das Papier von Comet konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,4 Prozent auf 350,00 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 350,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'387 Punkten steht. In der Spitze gewann die Comet-Aktie bis auf 353,60 CHF. Bei 347,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'802 Comet-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Comet-Aktie mit einem Kursplus von 29,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 167,00 CHF. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,70 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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