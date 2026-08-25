Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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25.08.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Comet zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Comet-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 349,80 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere um 12:28 Uhr 3,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'373 Punkten notiert. Die Comet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 350,40 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 347,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'797 Comet-Aktien.
Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 167,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 52,26 Prozent sinken.
Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 CHF je Comet-Aktie.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 11.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,70 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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