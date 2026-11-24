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24.11.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Vormittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Comet. Im SIX SX-Handel kam die Comet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 297,60 CHF.
Die Comet-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 297,60 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'764 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Comet-Aktie bei 299,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Comet-Aktie sank bis auf 296,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 297,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 775 Stück.
Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,95 Prozent. Am 25.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,20 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 39,78 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 05.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,20 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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