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24.11.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet büsst am Mittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 289,00 CHF.
Das Papier von Comet gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 289,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Comet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 288,40 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 297,40 CHF. Zuletzt wechselten 7'194 Comet-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 179,20 CHF. Dieser Wert wurde am 25.11.2025 erreicht. Mit Abgaben von 37,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,20 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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