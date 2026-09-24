Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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24.09.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von Comet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Comet-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 352,40 CHF nach.
Um 09:28 Uhr ging es für die Comet-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 352,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'731 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Comet-Aktie bis auf 350,80 CHF. Bei 350,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 243 Comet-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Comet-Aktie derzeit noch 28,32 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Comet im Jahr 2026 7,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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