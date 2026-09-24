Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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24.09.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von Comet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Comet-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 350,80 CHF nach.
Der Comet-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 350,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'758 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Comet-Aktie bis auf 349,60 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 350,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'463 Comet-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 CHF je Aktie ausschütten.
Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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