Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’349 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9420 0.3%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’271 -0.4%  Bitcoin 69’941 0.5%  Dollar 0.8282 0.4%  Öl 106.4 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HelloFresh-Aktie tiefrot: Schwaches drittes Quartal zwingt zu Prognosesenkung
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln
Nestlé-Aktie vor Wechsel: Neue Chefjuristin rückt in Konzernleitung auf
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Suche...
ETF Sparplan

Comet Aktie 36082699 / CH0360826991

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Comet gibt am Nachmittag ab

Comet Aktie News: Comet gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Comet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Comet-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 350,80 CHF nach.

Comet
346.31 CHF -5.87%
Kaufen Verkaufen

Der Comet-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 350,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'758 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Comet-Aktie bis auf 349,60 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 350,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'463 Comet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 CHF je Aktie ausschütten.

Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus

Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr

Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Comet Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten