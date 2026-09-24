Comet Aktie News: Comet am Donnerstagmittag im Minusbereich

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 352,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'717 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Comet-Aktie ging bis auf 350,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 350,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'791 Comet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Mit einem Zuwachs von 28,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 174,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Comet-Aktie mit einem Verlust von 50,48 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 CHF je Comet-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Comet dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,72 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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