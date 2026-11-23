Um 09:28 Uhr ging es für das Comet-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 282,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'486 Punkten steht. In der Spitze legte die Comet-Aktie bis auf 285,20 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 283,00 CHF. Der Tagesumsatz der Comet-Aktie belief sich zuletzt auf 2'546 Aktien.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,90 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,30 CHF am 21.11.2025. Abschläge von 38,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 präsentieren. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,20 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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