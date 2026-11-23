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23.11.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet zündet am Nachmittag Kursrakete
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Comet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 8,1 Prozent auf 300,80 CHF zu.
Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 8,1 Prozent im Plus bei 300,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'676 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Comet-Aktie bei 303,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 283,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 16'617 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 452,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Comet-Aktie derzeit noch 50,33 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,20 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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