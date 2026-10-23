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23.10.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet tendiert am Freitagmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Comet. Das Papier von Comet gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 327,80 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die Comet-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 327,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'366 Punkten steht. Der Kurs der Comet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 326,00 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 334,40 CHF. Zuletzt wechselten 6'524 Comet-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 37,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 88,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,02 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,68 CHF je Comet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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