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23.09.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit Kursverlusten

Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Comet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Comet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 359,00 CHF abwärts.

Comet
367.90 CHF 2.64%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 359,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'804 Punkten realisiert. Der Kurs der Comet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 359,00 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 366,80 CHF. Zuletzt wechselten 8'166 Comet-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 20,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 174,30 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 51,45 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’390.46 8.94 SQZB4U
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Long 12’549.51 8.97 SN8B6U
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Comet am 23.09.2026

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