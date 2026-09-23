Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.09.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Comet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Comet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 359,00 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 359,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'804 Punkten realisiert. Der Kurs der Comet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 359,00 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 366,80 CHF. Zuletzt wechselten 8'166 Comet-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 20,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 174,30 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 51,45 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,72 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Comet-Aktie
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr
Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
23.09.26
|Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Comet Aktie News: Comet präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Comet Aktie News: Comet am Dienstagvormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI steigt zum Start (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Comet Holding AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Comet am 23.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- US-Börsen schliessen schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.