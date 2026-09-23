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Comet Aktie 36082699 / CH0360826991

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23.09.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet präsentiert sich am Mittag stärker

Comet Aktie News: Comet präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von Comet gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 367,00 CHF zu.

Comet
367.90 CHF 2.64%
Kaufen Verkaufen

Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 367,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'800 Punkten notiert. Die Comet-Aktie zog in der Spitze bis auf 372,00 CHF an. Bei 366,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'726 Comet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 23,22 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 174,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Comet im Jahr 2026 7,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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