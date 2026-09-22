Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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22.09.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Dienstagvormittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Comet. Zuletzt stieg die Comet-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 352,80 CHF.
Das Papier von Comet konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 352,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'762 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Comet-Aktie bei 352,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 349,40 CHF. Zuletzt wechselten 660 Comet-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 21,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 174,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 50,60 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Comet-Gewinn in Höhe von 7,72 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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