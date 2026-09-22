Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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22.09.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet gewinnt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Comet gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 360,60 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere um 16:28 Uhr 3,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'808 Punkten notiert. In der Spitze legte die Comet-Aktie bis auf 361,40 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 349,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'581 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Comet-Aktie derzeit noch 25,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (174,30 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Comet-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,72 CHF je Comet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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