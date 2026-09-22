Comet Aktie News: Comet macht am Dienstagmittag Boden gut

Um 12:28 Uhr stieg die Comet-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 358,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'850 Punkten liegt. In der Spitze legte die Comet-Aktie bis auf 359,40 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 349,40 CHF. Zuletzt wechselten 5'626 Comet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 26,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 174,30 CHF ab. Mit Abgaben von 51,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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