Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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21.10.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Mittwochmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Comet. Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 357,20 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,0 Prozent auf 357,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'450 Punkten steht. Die Comet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 360,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 352,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 11'788 Comet-Aktien umgesetzt.
Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 26,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 51,20 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,94 CHF belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Comet im Jahr 2026 8,47 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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