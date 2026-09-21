Comet Aktie News: Comet reagiert am Montagvormittag positiv

Um 09:28 Uhr ging es für das Comet-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 346,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'627 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Comet-Aktie bis auf 348,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 335,80 CHF. Bisher wurden heute 1'214 Comet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,62 Prozent. Bei 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Comet-Aktie mit einem Verlust von 49,65 Prozent wieder erreichen.

Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,72 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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