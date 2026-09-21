Comet Aktie News: Comet tendiert am Montagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Comet-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 347,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'763 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Comet-Aktie bei 354,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 335,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 11'095 Comet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,09 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 174,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Comet-Aktie mit einem Verlust von 49,86 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 CHF belaufen.

Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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