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Comet Aktie 36082699 / CH0360826991

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21.08.2026 09:29:00

Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Freitagvormittag ins Plus

Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Freitagvormittag ins Plus

Die Aktie von Comet zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 342,00 CHF zu.

Comet
345.22 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 342,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Comet-Aktie bisher bei 345,80 CHF. Bei 345,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 513 Comet-Aktien gehandelt.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Comet-Aktie 32,22 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 167,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 51,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,66 CHF je Aktie ausschütten.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Comet veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Comet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,57 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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