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Comet Aktie 36082699 / CH0360826991

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21.08.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet am Mittag höher

Comet Aktie News: Comet am Mittag höher

Die Aktie von Comet gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 342,00 CHF zu.

Comet
342.91 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

Die Comet-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 342,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'113 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Comet-Aktie legte bis auf 346,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 345,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'912 Comet-Aktien.

Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (167,00 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 51,17 Prozent sinken.

Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 CHF je Comet-Aktie.

Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,57 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’217.02 13.75 SQBT1U
Short 15’789.18 8.87 STBNIU
SMI-Kurs: 14’306.43 21.08.2026 13:15:36
Long 13’720.26 19.68 SPB50U
Long 13’400.36 13.68 SYBVIU
Long 12’842.85 8.92 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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