Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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21.08.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Mittag höher
Die Aktie von Comet gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 342,00 CHF zu.
Die Comet-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 342,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'113 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Comet-Aktie legte bis auf 346,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 345,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'912 Comet-Aktien.
Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (167,00 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 51,17 Prozent sinken.
Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 CHF je Comet-Aktie.
Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.
Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,57 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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