Comet Aktie News: Comet am Vormittag kaum verändert

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Comet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 348,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 18'932 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Comet-Aktie bei 349,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die Comet-Aktie bis auf 346,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 348,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 365 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 352,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 0,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 167,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 52,12 Prozent sinken.

Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,61 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Comet-Anleger Experten zufolge am 05.08.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,19 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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