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20.11.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit kräftigen Verlusten
Die Aktie von Comet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Comet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 283,20 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die Comet-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 283,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'574 Punkten steht. Die Comet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 281,40 CHF ab. Bei 290,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Comet-Aktie belief sich zuletzt auf 27'673 Aktien.
Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 37,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Kursverlust von 38,45 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 CHF je Aktie ausschütten.
Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Comet dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Comet-Gewinn in Höhe von 9,20 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Comet am 20.11.2026
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