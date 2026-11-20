Die Comet-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 5,0 Prozent bei 287,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'609 Punkten steht. Bei 285,60 CHF markierte die Comet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 290,80 CHF. Bisher wurden heute 17'833 Comet-Aktien gehandelt.

Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Mit Abgaben von 39,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,20 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte

ams-OSRAM, INFICON und Co. im Fokus: Schweizer Tech-Aktien erneut schwach - Apple patzt

KI-Sorgen nach schwachen US-Zahlen belasten Tech-Werte: Aktien von ABB, Logitech & Co. mit Verlusten