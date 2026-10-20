Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Comet-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 340,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'319 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Comet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 348,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 348,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 19'136 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 24,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 174,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,77 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,70 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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