Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’478 0.8%  SPI 20’399 0.6%  Dow 52’496 1.0%  DAX 25’304 -0.1%  Euro 0.9271 0.0%  EStoxx50 6’122 -0.4%  Gold 4’125 -0.4%  Bitcoin 68’353 0.9%  Dollar 0.8252 0.0%  Öl 109.0 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758ABB1222171Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS 2027
NVIDIA-Aktie: Wie Microsoft den Grundstein für den KI-Giganten legte
Ethereum droht ein wichtiger Käufer wegzubrechen – wie tief fällt der Kurs?
Netflix mit starkem Ergebnis - Aktie dennoch leichter
SpaceX-Aktie stark: Raumfahrtriese mit Ergebissprung
Suche...
ETF Sparplan

Comet Aktie 36082699 / CH0360826991

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Comet zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Comet-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 340,20 CHF.

Comet
338.20 CHF 4.04%
Kaufen Verkaufen

Die Comet-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 340,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'319 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Comet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 348,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 348,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 19'136 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 24,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 174,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,77 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,70 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus

Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr

Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an

In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Comet Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Comet Holding AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

20.10.26 Logo WHS Short-Falle im Nasdaq! Erst bricht der Markt ein, dann kommt die Trendwende!
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
20.10.26 KI braucht Sicherheit: Warum KI und Cyber Security zu den wichtigsten Technologietrends zählen
20.10.26 Julius Bär: 9.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Dr Ing hc F Porsche AG
20.10.26 SMI schnauft durch
20.10.26 Marktüberblick: DHL und Fuchs im Fokus
20.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Konsolidierung zum Wochenstart
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’021.00 19.68 S3B2AU
Short 15’329.96 13.75 SPBYFU
Short 15’912.61 8.82 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’478.37 20.10.2026 17:30:05
Long 13’812.26 19.16 S05FBU
Long 13’499.54 13.56 SNB4VU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Comet am 20.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

ABB-Aktie dennoch kräftig unter Druck: Massives Plus beim Auftragseingang im dritten Quartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS 2027
Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
UBS Aktie News: UBS am Vormittag in Rot
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Comet-Aktie springt an: Konzern hebt nach Q3 Prognose für das Gesamtjahr an
Netflix mit starkem Ergebnis - Aktie dennoch leichter

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.