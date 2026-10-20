Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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20.10.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Mittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Comet. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,8 Prozent auf 337,40 CHF zu.
Um 12:28 Uhr wies die Comet-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 337,40 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'239 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Comet-Aktie bei 348,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 348,00 CHF. Bisher wurden heute 15'229 Comet-Aktien gehandelt.
Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 25,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 48,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 CHF ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,70 CHF je Comet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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