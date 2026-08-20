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20.08.2026 09:29:00

Comet Aktie News: Comet am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Comet Aktie News: Comet am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Comet. Das Papier von Comet gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 350,60 CHF abwärts.

Comet
348.30 CHF -4.42%
Kaufen Verkaufen

Der Comet-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 350,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'242 Punkten liegt. Der Kurs der Comet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 350,60 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 352,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 736 Comet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Gewinne von 28,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 167,00 CHF am 03.09.2025. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 109,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,66 CHF. Im Vorjahr erhielten Comet-Aktionäre 0,500 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,57 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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